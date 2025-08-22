Metin Şentürk'ün En Acı Günü! 11 Aydır Kanserle Savaşan Kardeşi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, geçtiğimiz günlerde tedavi gören kardeşi Bayram Şentürk için sevenlerinden dua istemişti. Ünlü ismin sosyal medya hesabından verdiği haber ise hayranlarını kahretti.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Uzun süredir kanserle mücadele eden kardeşi için dua isteyen Metin Şentürk yaptığı paylaşımda, "Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun." demişti.

METİN ŞENTÜRK’İN EN ACI GÜNÜ! KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak 59 yaşındaki Metin Şentürk'ün kardeşinden acı haber geldi. Ünlü şarkıcı, kardeşi Bayram'ın vefat ettiğini "Ailemizin kıymetlisi 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur" diye sosyal medyadan duyurdu.

Tüm hastane personeline de teşekkür eden Metin Şentürk, kardeşinin 23 Ağustos'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

Şarkıcı Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Üç yaşındayken geçirdiği ev kazası sonucunda gözlerini kaybetmiştir. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başlamıştır.

Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okumuş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirmiştir. Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi