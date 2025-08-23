Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu: Mehmet Yılmaz Ak'tan 'Silah Zoruyla Taciz' İddiasına Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde ülkede artış gösteren erkek şiddetine karşı, tanınan isimler de sosyal medyada ses çıkarmaya başladı. 2017 yılında ABD'de başlayıp dünyaya yayılan "#MeToo" hareketi gibi, özellikle televizyon ve eğlence sektöründeki şiddet veya istismar faili isimler birer birer ifşa ediliyor.

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel de, "Bahar" dizisi oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak hakkında sosyal medyadan kan donduran bir iddiada bulundu. Kendisinin uzaktan akrabası olduğunu söylediği Mehmet Yılmaz Ak'ın yıllar önce kendisini taciz ettiğini dile getiren Bozyel "Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım. Aynı okulda, aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı. Kan davası çıkacağını öngördüğüm için senelerce sakladım" ifadelerini kullandı.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYORUM'

Sanatçının iddiası üzerine tepkilerin odağı haline gelen Mehmet Yılmaz Ak ise, bugün bu iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ünlü oyuncu, iddiayı yalanlayarak "Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı 'iddia' adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim" dedi.

