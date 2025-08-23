Uzak Şehir'in Yıldızının Acı Günü! Ünlü Oyuncu Atakan Özkaya Babasını Aniden Kaybetti

Uzak Şehir dizisinin genç yıldızı Atakan Özkaya'nın 63 yaşındaki babası Mustafa Özkaya aniden vefat etti. Özkaya'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, oyuncunun babasının arkasından yazdığı mesaj yürekleri dağladı.

Uzak Şehir'in Yıldızının Acı Günü! Ünlü Oyuncu Atakan Özkaya Babasını Aniden Kaybetti
Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı Kaya karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Atakan Özkaya baba acısıyla sarsıldı. 27 yaşındaki oyuncu, 63 yaşındaki babası Mustafa Özkaya’nın vefat ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Babasının fotoğrafını paylaşan Atakan Özkaya, paylaşımında “Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…” ifadelerini kullandı. Oyuncuya yakınlarından ve hayranlarından başsağlığı mesajları geldi.

Uzak Şehir'in Yıldızının Acı Günü! Ünlü Oyuncu Atakan Özkaya Babasını Aniden Kaybetti - Resim : 1

CENAZE BUGÜN

Oyuncu, babasının cenazenin 23 Ağustos Cumartesi günü (bugün) öğle namazı sonrası Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacağını ve Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verileceğini açıkladı.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Mustafa Özkaya’nın ölüm nedeni de belli oldu. Özkaya’nın bir sağlık sorunu olmadığını, aniden kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Uzak Şehir'in Yıldızının Acı Günü! Ünlü Oyuncu Atakan Özkaya Babasını Aniden Kaybetti - Resim : 2

