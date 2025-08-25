Susurluk'ta Orman Yangını

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir orman yangını başladı. Yangına havada ve karadan müdahale ediliyor.

Yaz aylarının başlangıcından bu yana Türkiye’nin dört bir yanında ormanlar aleve teslim olurken, bunların arasına bir yenisi daha eklendi.

Balıkesir'in Susurluk'a bağlı Günaydın kırsal Mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Edinilen bilgiye göre, Günaydın Mahallesi Karaorman mevkiinde arazide ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 6 itfaiye aracı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na bağlı 1 su ikmal aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı 1 su ikmal aracı, Susurluk Belediyesi’ne bağlı 1 su ikmal aracı ve BASKİ’ye bağlı 1 su ikmal aracı olmak üzere toplam 10 araçla müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kaynak: İHA

Orman yangınları Susurluk
