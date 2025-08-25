11 Yaşındaki Çocuk ve Babası Sokak Ortasında Katledildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Karatay ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda, 11 yaşındaki çocuk ile babası katledildi.

Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde meydana gelen olayda, baba M.K. (33) ile oğlu S.K'nin (11) içerisinde bulunduğu otomobile silahlı saldırıda bulunuldu.

11 yaşındaki S.K.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan çocuk ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polisin, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma kapsamında, Çatalhüyük Mahallesi'nde olayda kullanıldığı değerlendirilen otomobil terk edilmiş olarak bulundu.

Araçta yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı düşünülen tabanca ele geçirildi.

M.K'nin, 3 kızının bulunduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Cenazeler, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Niğde'ye gönderilecek.

Kaynak: AA-İHA