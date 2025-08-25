Araç Muayenesinde Yeni Dönem... Turka İlk İmzayı Attı

Araç muayenesinde 20 yıllık yeni dönem başlıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme ihalelerinden birini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, 2027’den itibaren Turka markasıyla Türkiye genelinde hizmet verecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme ihalelerinden birini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Turka markasıyla Türkiye’de araç muayenesinin yeni dönemine hazırlanıyor. Grup, 2027–2047 yılları arasında hizmet vereceği araç muayene sisteminin sözleşme sürecinde önemli bir adımı tamamladı.

21 Mayıs 2025’te sonuçlanan ihaleyle, Türkiye’den Met-Gün Grup ve uluslararası ortakları Opus Group (ABD), Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA’dan oluşan MOI Grubu, süreci yürütecek konsorsiyum oldu.

SÜREÇ BAŞLADI

Turka Ekibi, sözleşme taslaklarını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na sunarak Danıştay görüşü sürecine geçti. Danıştay onayının ardından, sözleşme Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte imzalanacak ve 15 Ağustos 2027’de yeni dönem başlayacak.

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Türkiye’de trafikteki araç sayısının hızla arttığını ve bu alandaki hizmet kalitesinin hayati önem taşıdığını vurguladı: "2024’te trafikte 31 milyonun üzerinde araç vardı. Her yıl yaklaşık 1 milyon araç ekleniyor. Güvenli bir trafik için her aracın teknik yeterliliği büyük önem taşıyor."

Salman, 249 muayene istasyonu ile süreci eksiksiz devralmayı hedeflediklerini, bu amaçla özelleştirme sürecinde önemli aşamalardan birini daha tamamladıklarını belirtti.

DAHA HIZLI VE KONFORLU MUAYENE SÜRECİ

Opus Group CEO’su Lothar Geilen ise Türkiye’deki ortaklarıyla birlikte güçlü bir ekip kurduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "MOI Grubu, araç muayenesinde alanında lider isimleri bir araya getirdi. Türkiye gibi otomotivde büyük bir potansiyele sahip ülkede bu deneyimi aktaracağız.”

AVANTAJLAR ÇOĞALDI

Geilen'ın verdiği bilgilere göre yeni dönemde, online randevu, kredi kartıyla ödeme, bekleme alanları, kafeterya, elektrikli araç şarj üniteleri gibi yenilikler devreye girecek. Vatandaş memnuniyeti ve işlem hızı öncelikli olacak. Ayrıca, bayilik sistemi ile yerel iş ortaklıkları kurulacak, 4.500 kişilik yeni bir istihdam planlanacak.

Kaynak: İHA

