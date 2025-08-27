SGK Şartları Belirledi: Trafik Kazası Sonrası Sağlık Giderleri Nasıl Karşılanacak? Bu Süreyi Geçen Cebinden Ödeyecek...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trafik kazaları sonrası tedavi giderlerinin kim tarafından karşılanacağına ilişkin tartışmalara Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yeni bir açıklama geldi. Buna göre, kaza sonrası SGK ile anlaşması olmayan özel hastanelerde yoğun bakım giderlerini SGK karşılayacak. Yoğun bakım sonrası kazaya bağlı tedavi giderleri ise Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında en fazla 6 ay süreyle ödenecek.

TEDAVİ MASRAFLARI SGK'DA

SGK’nın bu açıklaması, uzun süredir kafa karışıklığına neden olan uygulamaya netlik getirdi. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, köşesinde yer verdiği yazısında, trafik kazalarında tedavi giderlerinin 2011’e kadar sigorta şirketleri tarafından karşılandığını, bu tarihten itibaren ise tüm tedavi masraflarının SGK’nın sorumluluğuna geçtiğini hatırlattı.

TRAFİK SİGORTASI NE ZAMAN DEVREYE GİRER?

Doğan, "Trafik kazası nedeniyle mağdur olan kişinin tedavi süresince ortaya çıkan protez organ bedeli ve bakıcı gideri dahil tedavi ile ilgili tüm giderler ve kaza nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler; SGK’nın sorumluluğunda ve Kurum tarafından SUT kapsamında karşılanıyor. Buraya kadar sigorta şirketlerinin sorumluluğu bulunmuyor. Ne zaman ki, trafik kazası nedeniyle kişi sürekli sakat kalır ve sakatlık raporu alır; o zaman, trafik sigortası devreye giriyor ve sigorta şirketi tarafından kazazedeye sakatlık tazminatı ödeniyor." diyerek süreci anlattı.

HANGİ HASTANELER ÜCRET ALIYOR?

Doğan’ın aktardığına göre, trafik kazası sonrası kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde yapılan tedavi giderleri kurum tarafından ödeniyor. Ancak anlaşmalı özel hastanelerde, tedavi süresince hastaların fark ücretini ceplerinden ödemeleri gerekebiliyor.

6 AY SINIRI

SGK’nın açıklamasına göre, kaza sonrası anlaşmalı olmayan özel hastanelerin aciline başvurulması halinde de yoğun bakım masrafları karşılanıyor. Aynı hastanede yoğun bakım sonrası devam eden tedavi giderleri de SGK tarafından ödeniyor ancak bu süreç en fazla 6 ayla sınırlı tutuluyor. Bu dönemde hastane tarafından talep edilecek fark ücretlerinin ise hasta tarafından karşılanması gerekiyor.

Kaynak: Hürriyet