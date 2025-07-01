81 İlde Yürürlüğe Girdi: Bütün Araç Sahipleri Artık Bu Parayı Ödeyecek
Zorunlu trafik sigortasında Temmuz ayı tarifesi resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte araç türüne, yakıt sistemine ve sürücü basamağına göre ödenecek prim tutarları yeniden belirlendi.
Kaynak: NTV
Temmuz 2025 itibarıyla zorunlu trafik sigortasında yeni prim tarifesi yürürlüğe girdi. Araç türü, yakıt sistemi ve sürücünün risk basamağına göre belirlenen tarifede elektrikli araçlar düşük prim avantajıyla öne çıkıyor.
Zorunlu trafik sigortasında Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak yeni prim tutarları açıklandı. Sigorta Bilgi Merkezi’nin paylaştığı yeni tarifeye göre, araçların türü, yakıt sistemi ve kayıt türüne göre sigorta ücretlerinde farklılıklar uygulanacak.
KİMLER NE KADAR ÖDEYECEK?
Zorunlu trafik sigortası primleri, sürücünün kaza geçmişine göre 0’dan 8’e kadar derecelendirilen bir sistemle hesaplanıyor. 0. basamakta yer alanlar en yüksek risk grubunu temsil ederken, 8. basamak sürücüler en düşük primi ödüyor. Ayrıca, araçların benzinli, dizel, LPG’li ya da elektrikli olması ve araç sahibinin bireysel ya da tüzel kişi olması da fiyatları etkiliyor.
TEMMUZ 2025 TARİFESİNDE ŞEHİRLERE GÖRE PRİMLER
İstanbul:
Benzin/Dizel/LPG
0. basamak: 42.679 TL
4.basamak: 14.226 TL
8.basamak: 7.113 TL
Elektrikli Araç
0. basamak: 38.411 TL
4.basamak: 12.804 TL
8.basamak: 6.402 TL
Ankara:
Benzin/Dizel/LPG
0. basamak: 41.471 TL
4.basamak: 13.824 TL
8.basamak: 6.221 TL
Elektrikli Araç
0. basamak: 37.324 TL
4.basamak: 12.441 TL
8.basamak: 6.402 TL
İzmir:
Benzin/Dizel/LPG
0. basamak: 40.263 TL
4.basamak: 13.421 TL
8.basamak: 6.711 TL
Elektrikli Araç
0. basamak: 36.237 TL
4.basamak: 12.079 TL
8.basamak: 6.039 TL
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DÜŞÜK PRİM FIRSATI
Yeni tarifede dikkat çeken bir diğer detay ise elektrikli araçlara yönelik prim avantajı oldu. Alternatif yakıt kullanımını destekleyen bu sistemde, çevre dostu elektrikli otomobiller daha düşük sigorta bedelleriyle öne çıkıyor. Bu durum, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de maliyet açısından avantaj sunuyor.