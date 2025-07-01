81 İlde Yürürlüğe Girdi: Bütün Araç Sahipleri Artık Bu Parayı Ödeyecek

KİMLER NE KADAR ÖDEYECEK?

Zorunlu trafik sigortası primleri, sürücünün kaza geçmişine göre 0’dan 8’e kadar derecelendirilen bir sistemle hesaplanıyor. 0. basamakta yer alanlar en yüksek risk grubunu temsil ederken, 8. basamak sürücüler en düşük primi ödüyor. Ayrıca, araçların benzinli, dizel, LPG’li ya da elektrikli olması ve araç sahibinin bireysel ya da tüzel kişi olması da fiyatları etkiliyor.