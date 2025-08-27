Mardin’de Halk Otobüsü ile TIR Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesin Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada, halk otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T. (65) kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
