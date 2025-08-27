Meteoroloji Uyardı: Hatay ve Denizli’de Sağanak, Marmara’da Fırtına! Çok Kuvvetli Geliyor...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi’nin parçalı yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının güney ve doğu illerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında olacağı bildirildi. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da 39 dereceyi bulan sıcaklıklarla birlikte kavurucu bir gün öngörülüyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden eseceği, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak etkili olacağı açıklandı. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyardı.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Bölgelere bakıldığında, Marmara ve Ege’de parçalı ve az bulutlu bir hava hakimken, Denizli’nin güneyinde ve Hatay kıyılarında yerel yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz’de Trabzon başta olmak üzere kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun büyük bölümünde açık ve güneşli bir gün yaşanacak.

