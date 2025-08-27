Sındırgı'da Ne Oluyor? Prof. Dr. Ahmet Ercan Tek Tek Anlattı: Artçılar Ne Anlama Geliyor, Yıkıcı Deprem Bekleniyor mu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Çevre illerden de hissedilen depremde 2 kişi yaşamını yitirmiş, 29 kişi yaralanmıştı. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken, hasar gören yapıların fazlalığı nedeniyle vatandaşların endişesi devam ediyor.

Depremin ardından her gün çok sayıda artçı sarsıntının kaydedildiği Sındırgı’da bugün de hareketlilik yaşandı. AFAD’ın verilerine göre saat 05.46’da merkez üssü Sındırgı olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından "Sındırgı'da ne oluyor?" sorusunu yanıtladı.

Prof. Dr. Ercan, yaptığı açıklamada, “Yıkım gücü 8, büyüklüğü M6.1 olan Sındırgı depreminden sonra artçı depremler ardı ardına kesilmeden M4,5-5 büyüklüğüne kadar çıkarak sürmektedir. Artçı depremcilikler Demirci, Gölmarmara, Akhisar, Kırkağaç, Gelenbe , Balıkesir, Dursunbey ile çevrelenmiş alan içinde, KB boyu 35 km, KD eni 25 km olan, Sındırgı odaklı olarak genelde doğu batı kuzey batı güneydoğu doğrultusunda yoğunlaşmaktadır. Depremlerin odak derinliği 12 ile 15 km derinlikte toplanmakta sanki bir depremcik sağına sürmektedir.” ifadelerini kullandı.

DEPREMLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bölgedeki depremlerle ilgili öngörüde bulunan Prof. Dr. Ercan, "Bu durum bu bölgede gerginliğin M6,1 büyüklüğündeki ana depremle boşalmadığını, ikincil artçı depremlerde uzun sürece süreceğini göstermektedir. Ne var ki halk çok tedirgindir en küçük bir depremde sokağa fırlamaktadırlar. Ancak bu bölgede yıkıcı bir deprem beklentisi içinde değilim. Artçı depremler görünüşe göre 1-2 ay daha sürecek sonra sönümlemeye geçecektir." diye yazdı.