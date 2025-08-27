Adana’da Dolmuş Sürücüsüne Silahlı Saldırı: 600 Metre Dayandı, Hastanede Öldü

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan dolmuş sürücüsü Orhan Gündüz, 600 metre boyunca aracını kullanmaya devam etti. Bilincini kaybetmesi üzerine elektrik direğine çarpan sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan dolmuş sürücüsü, vücuduna isabet eden kurşunlara rağmen 600 metre daha aracını sürmeyi başardı. Ancak bilincini kaybedince elektrik direğine çarpan sürücü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YARALI HALDE ARACINI SÜRDÜ

Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolcularını bıraktıktan sonra evine dönmek için yola çıkan dolmuş sürücüsü Orhan Gündüz (47), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Gündüz, sırtından ve bacaklarından yaralandı. Ağır yaralanmasına rağmen yaklaşık 600 metre daha direksiyon başında kalan sürücü, bilincini kaybetmesiyle kontrolü kaybederek elektrik direğine çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gündüz, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Gündüz’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

