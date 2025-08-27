Balıkesir'de Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 05.46'da gerçekleşen deprem, kentte yaşayanları korkuttu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ediyor. İlçede her gün farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Son deprem saat 05.46'da 4.4 büyüklüğünde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

Balıkesir Deprem
