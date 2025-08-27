Balıkesir'de Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ediyor. İlçede her gün farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Son deprem saat 05.46'da 4.4 büyüklüğünde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA