Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma

Konya'da Mehmet Koçyiğit ve 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit'i öldüren Hıdır A. yakalandı. Katil, "Çocuğu neden öldürdün" sorusunda pişkin şekilde yanıt verdi.

Konya'da pazartesi günü sabah saatlerinde Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki apartmanın bahçesindeki otomobile binmek isteyen Mehmet Koçyiğit ve 11 yaşındaki oğlu, silahlı saldırıya uğradı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlerken, başına ve sırtına mermi isabet eden Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığ Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

MISIR TARLASINDA YAKALANDI

Soruşturma başlatan polis, saldırgan Hıdır A.’yı merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi’nde saklandığı mısır tarlasında yakalayarak gözaltına aldı.

Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Hıdır A., basın mensuplarının "11 yaşındaki çocuğu neden öldürdün?" sorusuna "Görmedim ben, görmedim" diye yanıt verdi. Hıdır A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Konya
