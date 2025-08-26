Devlet Hastanesinde Skandal! 'Çıplakları Muayene Etmiyorum!' Dedi, Bakanlık Harekete Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya'da Meram Devlet Hastanesi’nde bir kadın hastaya yönelik hekim davranışı, büyük tepki çekti. Olay, hastanenin göz polikliniğinde gerçekleşti. Muayene olmak için sıra bekleyen genç kadın, içeri girdiğinde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Göz Hastalıkları Uzmanı ve İHH Konya Şube Başkanı olan Dr. Hasan Hüseyin Uysal'ın kadına “Sizi muayene etmiyorum. Teşhircileri muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?” dediği net bir şekilde duyuluyor.

Kadın, “Bana teşhirci diyemezsiniz” diyerek tepki gösterirken, doktor ise geri adım atmıyor. O anlarda gözyaşlarını tutamayan hasta, odadan çıkmak zorunda kalıyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

İLK SKANDALI DEĞİLMİŞ!

Bu arada Dr. Hasan Hüseyin Uysal, daha önce 13 yaşındaki çocukların evliliğini savunan açıklamalarıyla büyük tepki çekmiş ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Bu nedenle Numune Hastanesi’ndeki Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Uysal, sonra yine Meram Devlet Hastanesi'nde görevine devam etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi