Katile 'Haksız Tahrik' İndirimi Verilmişti: Bakanlığın Ceyda Yüksel Kararına İtirazı Anneyi Sevindirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceyda Yüksel’i öldüren Serkan Dindar’a verilen 'haksız tahrik' indirimine itiraz etti. Ceyda’nın annesi Filiz Demiral, itiraz kararının kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Son Güncelleme:
İzmir’de 2020 yılında Ceyda Yüksel’i öldüren Serkan Dindar hakkında mahkemenin 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 18 yıllık hapis cezası vermesi Yargıtay tarafından da onanmıştı. Gerekçeli kararda, Yüksel'in Dindar'ın cinsel yakınlaşma isteğini reddetmesi 'haksız tahrik' sayılmıştı.

Tepki çeken bu karara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. Yapılan başvuruda, cinsel ilişki teklifinin reddinin tahrik nedeni sayılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı ve dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşınması talep edildi.

'KIZIMIN YASINI BİLE TUTAMADIM'

Ceyda Yüksel’in annesi Filiz Demiral, gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada duygularını şöyle ifade etti: "Kızımın yasını bile tutamadım. Onun ardından hukuk mücadelesine başladım çünkü yaşasaydı o da adalet isterdi. Sanığa verilen indirimin Yargıtay tarafından onanması beni adeta yıktı. Ama Sayın Bakan’ın talimatıyla yapılan itiraz, bir anne olarak beni çok sevindirdi. Ne karar çıkarsa çıksın, Ceyda geri gelmeyecek. Ama sanığın hak ettiği cezayı alması, yüreğime bir nebze olsun su serpecek. Bu karar başka kadınların hayatını kurtarabilir."

Kaynak: DHA

