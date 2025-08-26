Tepkiler Yükseldi, EGM'den Atatürk Vurgulu Yeni Mesaj Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 26 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'nin 103. üncü yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, Büyük Taarruz’un simge fotoğrafından Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkarmasına çığ gibi tepkiler geldi.

GERİ ADIM GELDİ

Binlerce kullanıcı EGM’yi etiketleyerek özür talep etti. Tepkilerin ardından paylaşımı kaldıran EGM'den yeni bir açıklama geldi. Yeni paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Büyük Taarruz’ un 103. Yıl Dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Büyük Taarruz’ un 103. Yıl Dönümü kutlu olsun. 🇹🇷



Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.#26Ağustos1922#BüyükTaarruz🇹🇷 pic.twitter.com/QxKgEtak7H — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 26, 2025

Sosyal medya kullanıcıları, henüz ilk paylaşıma ilişkin bir açıklamama gelmemesini eleştirdi.