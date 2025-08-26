Tepkiler Yükseldi, EGM'den Atatürk Vurgulu Yeni Mesaj Geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 30 Ağustos paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'e ambargo uygulanması büyük tepki çekti. Bunun üzerine EGM, Atatürk vurgusunun yer aldığı yeni bir mesaj paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 26 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'nin 103. üncü yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, Büyük Taarruz’un simge fotoğrafından Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkarmasına çığ gibi tepkiler geldi.

Tepkiler Yükseldi, EGM'den Atatürk Vurgulu Yeni Mesaj Geldi - Resim : 1

GERİ ADIM GELDİ

Binlerce kullanıcı EGM’yi etiketleyerek özür talep etti. Tepkilerin ardından paylaşımı kaldıran EGM'den yeni bir açıklama geldi. Yeni paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Büyük Taarruz’ un 103. Yıl Dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

Sosyal medya kullanıcıları, henüz ilk paylaşıma ilişkin bir açıklamama gelmemesini eleştirdi.

