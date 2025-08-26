Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Atatürk'e Ambargo! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor, Tepkiler Çığ Gibi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, Büyük Taarruz’un simge fotoğrafından Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkardı. Emniyet'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM), 26 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'ni anmak için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Paylaşımda, Büyük Taarruz’un sembolü haline gelen Afyon Kocatepe’deki Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafının kullanıldığı bir kolajda, Atatürk’ün silüetinin kaldırıldığı fark edildi. Ayrıca paylaşım metninde Atatürk’ün adının anılmaması, kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açtı.

EMNİYET'TEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Büyük Taarruz, 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı’nda kesin zafer elde ettiği tarihi bir olay olarak biliniyor. Kocatepe’de çekilen ve Atatürk’ün düşünceli bir şekilde ufka baktığı fotoğraf, bu zaferin en bilinen görsel sembollerinden biri. EGM’nin bu fotoğrafı değiştirmesi, sosyal medyada “tarihi çarpıtma” ve “Atatürk’ün mirasına saygısızlık” olarak değerlendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Atatürk'e Ambargo! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor, Tepkiler Çığ Gibi - Resim : 1

Binlerce kullanıcı EGM’yi etiketleyerek özür talep etti. Vatandaşlar, X platformunda tepkilerini dile getirirken, bazıları paylaşımı yapan personelin soruşturulması gerektiğini savundu.

İşte Emniyet'in paylaşımında tepkilere neden olan görselin orijinali:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Atatürk'e Ambargo! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor, Tepkiler Çığ Gibi - Resim : 2

ÇOK OKUNANLAR
