Beşiktaş Belediyesi’ne 29 Ekim Kutlamaları Soruşturması: İddianame Kabul Edildi

Beşiktaş Belediyesi’nin 2019 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

8 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2019’daki kutlamalar için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar hakkında başlatılan soruşturmada, aralarında dönemin belediye yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında dava açıldı.

Şüpheliler arasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, o dönem Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olup halen Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan Mehmet Mandacı, ayrıca Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir de bulunuyor.

'İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA' SUÇLAMASI

Şüpheliler hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlaması yöneltilirken, iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yargılamanın 30 Ekim’de başlaması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV