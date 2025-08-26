Şifalı Diye Girdiler, Bir Daha Çıkamadılar! 'Hışıldak' Suyu İki Kişiye Mezar Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çankırı’nın Orta ilçesinde halk arasında 'hışıldak' adıyla bilinen ve şifalı olduğu iddia edilen kaynak suyuna giren yaşlı çift hayatını kaybetti. Kükürtlü yapısı nedeniyle geçmişte de ölümlere yol açtığı belirtilen kaynak, yaşanan son olayın ardından kapatıldı.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Olay 23 Ağustos’ta Derebayındır köyünde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çifti, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği öne sürülen kükürtlü suya girdi. Bir süre sonra hareketsiz kalan çift çevredekilerin fark etmesiyle sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SUDA YÜKSEK ORANDA KÜKÜRT TESPİT EDİLDİ

AFAD ekipleri tarafından yapılan ölçümlerde, suyun çıktığı bölgede oksijen seviyesinin düşük olduğu saptandı. Yetkililer, ölümlerin sudaki yüksek kükürt oranı nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.

"SAĞLIK ARARKEN CANINDAN OLUYORLAR"

Köylüler, söz konusu kaynağın uzun süredir 'şifalı' olduğu düşüncesiyle ziyaret edildiğini, ancak yıllar içinde benzer ölümler yaşandığını ifade etti. Bölge sakini Süleyman Demirbağ, "Burası çeşitli hastalıklara ve çocuğu olmayanlara iyi geliyor diye biliniyordu. Daha önce de 8-10 kişinin burada öldüğünü duyduk. Bu olaydan sonra kapatılması doğru oldu. İnsanlar sağlık ararken hayatını kaybediyordu" dedi.

Yaşanan olayın ardından kaynağın üzeri toprakla kapatılarak kullanıma kapatıldı.

Kaynak: İHA