2026 Tatil Takvimi Belli Oldu: Çalışanlar Dikkat! 14 Gün İzinle 43 Gün Tatil Yapmanın Formülü Ortaya Çıktı

2026 yılı çalışanlar için adeta tatil yılı olacak. Resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde izinlerini doğru planlayanlar, yalnızca 14 gün yıllık izin kullanarak toplamda 43 gün tatil yapabilecek. Özellikle bayramların ve özel günlerin takvime denk gelişi, uzun tatil fırsatlarını beraberinde getiriyor. İşte 2026'da uzun tatil fırsatları için dikkat çeken tarihler...

2026’DA UZUN TATİL FIRSATLARI TARİHLERİ

Yılbaşı (1-4 Ocak 2026): Perşembe gününe denk geliyor. 1 gün izinle 4 günlük tatil mümkün.

Ramazan Bayramı (14-22 Mart 2026): 4 gün izinle 9 günlük uzun tatil fırsatı var.

23 Nisan (23-26 Nisan 2026): 1 gün izinle 4 günlük tatil yapılabilecek.

1 Mayıs (1-4 Mayıs 2026): Cuma gününe denk geliyor. 1 gün izinle 4 gün tatil mümkün.

19 Mayıs (16-19 Mayıs 2026): Salı gününe denk geliyor. Pazartesi izinle 4 günlük tatil fırsatı sunuyor.

Kurban Bayramı (23-30 Mayıs 2026): Cumartesi başlayan bayramda 2 gün izinle 8 günlük tatil yapılabilecek.

15 Temmuz (10-15 Temmuz 2026): Cuma gününden başlayan tatil, 3 gün izinle 6 güne uzatılabiliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim – 1 Kasım 2026): Perşembe gününe denk geliyor. 1 gün izinle 4 günlük tatil fırsatı var.

YILLIK İZİN PLANLAMASI ÖNEM KAZANIYOR

Tüm bu resmi tatiller ve hafta sonu birleşimleri dikkate alındığında, çalışanlar yalnızca 14 gün yıllık izin kullanarak toplam 43 gün tatil yapma imkanı bulacak. Bu nedenle pek çok çalışan, şimdiden 2026 izin planlarını şekillendirmeye başladı.

