Okan Bayülgen'in Emekli Maaşı Ortaya Çıktı

İstanbul’da bir söyleşi etkinliğinde sahne alan ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen, seyircilerden gelen beklenmedik bir soruyla neye uğradığını şaşırdı. Salonda bulunan bir emekli vatandaş, Bayülgen’e yönelttiği “Bu maaşla nasıl geçinelim? Geçim derdi bizi bitirdi, sizce ne yapalım?” sorusuyla hem izleyicileri hem de ünlü sunucuyu etkiledi.

Vatandaşın "Hocam bugünkü ekonomiyi nasıl görüyorsunuz?" sorusuna "Müthiş, çok memnunuz" cevabını verdi. Aynı vatandaş, "Ben emekliyim hocam, geçinemiyorum nasıl olacak? diye sorunca Bayülgen sahnede bir süre sessiz kaldı ve ardından şu cevabı verdi:

"Durdum çünkü apıştım kaldım sözleriniz karşısında. Ne yapacağımı bilemedim, şoka girdim. Hatta bir laf ettiniz ben bittim yani sahnede kalakaldım. Lütfen, toplantıdan sonra böyle anlatın. Ben de bir süredir emekliyim. Ben 61 yaşındayım. Seviniyoruz, ikramiye oluyor, telefonuma şey bin lira yattı diye, bir de ben en düşükten emekliyim."

