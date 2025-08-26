Memur ve Emekli Maaşlarında Son Perde: En Düşük Memur ve Emekli Maaşı İçin Rakam Sızdı! İşte Yeni Zam Oranları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarındaki maaş artışlarını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Ağustos başında başlayan müzakerelerde 11 hizmet kolunda anlaşmaya varılırken, zam oranlarında uzlaşı sağlanamadığı için süreç Hakem Kurulu’na taşındı. Hakem Kurulu, en geç 27 Ağustos Çarşamba gün sonuna kadar zam için kararını verecek. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

HÜKÜMETİN TEKLİFLERİ

İlk olarak 12 Ağustos’ta hükümet, 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027’nin iki yarısı için ise yüzde 4 + yüzde 4 zam teklif etti. Ancak bu oran sendikalarca yetersiz bulundu.

15 Ağustos’ta yapılan ikinci toplantıda oranlarda değişiklik olmazken, taban aylığa 1.000 TL ek zam önerildi. Bu teklif de kabul edilmedi.

18 Ağustos’ta açıklanan üçüncü teklif ise 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7 zam oldu. 2027 oranları yine aynı kaldı. Ancak bu teklif de reddedilince süreç 22 Ağustos’ta Hakem Kurulu’na taşındı.

HAKEM KURULU KARAR AŞAMASINDA

Hakem Kurulu hafta sonu iki kez toplandı, pazartesi günü üçüncü toplantısını yaptı. Bugün saat 14.00’te dördüncü kez bir araya gelecek. Kurulun vereceği karar, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarını doğrudan etkileyecek.

OCAK 2026’DA ZAMLI MAAŞLAR NE OLACAK? İŞTE TAHMİNLERE GÖRE ZAM ORANI

ENFLASYON % 24 OLURSA

6 aylık enflasyon: Yüzde 6.28

Enflasyon farkı: Yüzde 1.22

Ocak artışı (Zam Yüzde 11 olursa): Yüzde 12.35

ENFLASYON % 25 OLURSA

6 aylık enflasyon: Yüzde 7.14

Enflasyon farkı: Yüzde 2.04

Ocak artışı (Zam Yüzde 11 olursa): Yüzde 13.26

ENFLASYON YÜZDE 29 OLURSA

6 aylık enflasyon: Yüzde 10.56

Enflasyon farkı: Yüzde 5.30

Ocak artışı (Zam Yüzde 11 olursa): Yüzde 16.88

Memurların zam oranı Hakem Kurulu'nun belirleyeceği artışa ve gerçekleşecek enflasyona göre netleşecek.

