Çorum’un İskilip ilçesinde 10 gündür kayıp olarak aranan 86 yaşındaki Eldivas Babayiğit ölü bulundu. Yaşlı adamın cesedi, İskilip-Tosya kara yolundaki kayalıklarda tespit edildi. Cenaze, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Çorum'da 10 Gündür Aranan Yaşlı Adam Ölü Bulundu
Çorum'un İskilip ilçesinde 10 gün önce ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 86 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya Mahallesi'ndeki evinden 16 Ağustos'ta ayrıldıktan sonra dönmediği için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Eldivas Babayiğit'in cesedi, İskilip-Tosya kara yolu Tünel mevkisindeki sarp kayalıklarda bulundu.

Eldivas'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EKMEK ALMAK İÇİN ÇIKMIŞTI...

İskilip ilçesinde, evden ekmek almak için ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Eldivas Babayiğit'in bulunması için İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandoların yanı sıra Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Samsun, Yozgat ve Çankırı AFAD müdürlüklerinden uzmanlar, AFAD gönüllüleri ve İskilip Belediyesi görevlilerince 10 gündür arama-kurtarma çalışması yürütülüyordu.

Kaynak: AA

