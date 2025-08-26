Pırlanta, Zümrüt, Yakut… İstanbul’da Milyonluk Operasyon! Değeri 450 Milyon Lirayı Buluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında düzenlenen geniş çaplı operasyonda, piyasa değeri 445 milyon 750 bin lira olan 155 kilo 602 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars gibi değerli taşlar ile 945 parça ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

DEĞERLİ TAŞLAR KAÇAK YOLLARDAN SOKULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde açıklama yaptı. Açıklamada, kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen değerli taş ve ziynet eşyalarının ticaretini yapan, nakleden ya da satın alan toplam 41 kişi hakkında teknik ve fiziki takip yürütüldüğü belirtildi.

41 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 41 adres, 21 iş yeri ve 30 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 445 milyon liralık değerli taş ve takı ele geçirilirken, çok sayıda kaçak eşya da incelenmek üzere kayda alındı.

35 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında belirlenen 41 şüpheliden 35’i gözaltına alınırken, aramalara Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu’na bağlı vergi müfettişleri de katıldı. Yapılan incelemeler sonucunda el konulan ürünlerin türü, miktarı ve piyasa değerine ilişkin ayrıntılı bilginin kamuoyuna ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

Kaynak: AA