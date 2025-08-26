Spor Giyim Devinde Deprem! Ünlü Marka Satılıyor

Piyasa değerinin yarısını kaybeden Puma’da satış süreci gündemde. Alman spor giyim devi Puma, son yıllarda yaşadığı değer kaybının ardından el değiştirmeye hazırlanıyor. Milyarder Pinault ailesi, sahip olduğu yüzde 29’luk hisse için alıcı arıyor.

Son yıllarda hisselerinde büyük kayıplar yaşayan Alman spor giyim devi Puma, yatırımcıların gündeminde. Küresel ölçekte en büyük üç spor giyim üreticisinden biri olan şirket, geçen yıl zayıf satış rakamlarıyla piyasa değerinin yaklaşık yarısını kaybetmişti.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, Pinault ailesi danışmanlarla birlikte farklı seçenekleri değerlendiriyor. Bu süreçte Çin merkezli Anta Sports ve Li Ning gibi şirketlerle ön görüşmeler yapılırken, ABD merkezli spor markaları ve Orta Doğu’daki varlık fonlarının da potansiyel alıcılar arasında olduğu belirtiliyor.

HİSSELERİN YÜZDE 29'U SATILABİLİR

Pinault ailesi, yatırım şirketi Artemis aracılığıyla Frankfurt borsasında işlem gören Puma’nın yüzde 29’una sahip. Ailenin olası bir satış anlaşmasında yüksek bir prim talep etmesi bekleniyor. Ancak görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve satışın gerçekleşeceğine dair kesin bir garanti bulunmadığı ifade ediliyor.

PUMA’NIN DEĞERİ ERİDİ

Puma hisseleri son 12 ayda yüzde 50’ye yakın değer kaybetti. Spor ekipmanlarına yönelik talebin zayıflaması ve ABD’deki gümrük vergilerine dair endişeler, düşüşün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Şirketin mevcut piyasa değeri yaklaşık 2,6 milyar Euro seviyesinde bulunuyor.

22 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

1948’de kurulan Puma, geçen yıl 8,8 milyar Euro ciro ve 281,6 milyon Euro net gelir elde etti. Dünya genelinde 22 binden fazla çalışanı bulunan şirket; Manchester City, Portekiz Milli Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı gibi birçok önemli spor organizasyonunun da sponsoru konumunda.

