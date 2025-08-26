Piyasalarda Sert Rüzgar: Dolar Tırmanışa Geçti! İşte 26 Ağustos 2025 Güncel Döviz Fiyatları
Haftanın ikinci işlem gününde döviz piyasaları yatırımcıların odağında. Dolar sınırlı yükselişle güne başlarken, euro ve sterlin tarafında hafif gerileme dikkat çekiyor. İşte 26 Ağustos Salı güncel döviz kurları...
Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve merkez bankalarının kararları, döviz piyasalarında yön arayışını sürdürürken Türkiye’den gelen ekonomik veriler de fiyatlamalarda etkisini gösteriyor. Son günlerde dar bantta dalgalanan kurlar, yeni haftanın ikinci gününde de benzer bir tablo çizdi.
Sabah saatlerinde dolar, Türk lirası karşısında sınırlı bir artış gösterirken, euro ve sterlin hafif düşüşle işlem görmeye başladı. Yatırımcılar, majör para birimlerindeki bu dalgalı seyrin gün boyu devam edip etmeyeceğini yakından izliyor.
PİYASALARDA DENGELİ GÖRÜNÜM
26 Ağustos 2025 Salı sabahı itibarıyla döviz cephesinde dengeli bir tablo öne çıkıyor. Dolar/TL sınırlı yükseliş kaydederken, euro ve sterlin tarafındaki zayıf seyir dikkat çekiyor. Küresel gelişmelerin yön belirleyici olduğu bu süreçte yatırımcıların gözü gün içinde açıklanacak yeni ekonomik verilerde olacak. İşte 26 Ağustos Salı güncel döviz kurları...
26 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış: 41,0184 TL
Satış: 41,0272 TL
26 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış: 47,6867 TL
Satış: 47,8001 TL
26 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış: 55,2163 TL
Satış: 55,2851 TL
Kaynak: Haber Merkezi