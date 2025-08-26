Piyasalarda Sert Rüzgar: Dolar Tırmanışa Geçti! İşte 26 Ağustos 2025 Güncel Döviz Fiyatları

Haftanın ikinci işlem gününde döviz piyasaları yatırımcıların odağında. Dolar sınırlı yükselişle güne başlarken, euro ve sterlin tarafında hafif gerileme dikkat çekiyor. İşte 26 Ağustos Salı güncel döviz kurları...

Piyasalarda Sert Rüzgar: Dolar Tırmanışa Geçti! İşte 26 Ağustos 2025 Güncel Döviz Fiyatları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve merkez bankalarının kararları, döviz piyasalarında yön arayışını sürdürürken Türkiye’den gelen ekonomik veriler de fiyatlamalarda etkisini gösteriyor. Son günlerde dar bantta dalgalanan kurlar, yeni haftanın ikinci gününde de benzer bir tablo çizdi.

Piyasalarda Sert Rüzgar: Dolar Tırmanışa Geçti! İşte 26 Ağustos 2025 Güncel Döviz Fiyatları - Resim : 1

Sabah saatlerinde dolar, Türk lirası karşısında sınırlı bir artış gösterirken, euro ve sterlin hafif düşüşle işlem görmeye başladı. Yatırımcılar, majör para birimlerindeki bu dalgalı seyrin gün boyu devam edip etmeyeceğini yakından izliyor.

PİYASALARDA DENGELİ GÖRÜNÜM

26 Ağustos 2025 Salı sabahı itibarıyla döviz cephesinde dengeli bir tablo öne çıkıyor. Dolar/TL sınırlı yükseliş kaydederken, euro ve sterlin tarafındaki zayıf seyir dikkat çekiyor. Küresel gelişmelerin yön belirleyici olduğu bu süreçte yatırımcıların gözü gün içinde açıklanacak yeni ekonomik verilerde olacak. İşte 26 Ağustos Salı güncel döviz kurları...

Piyasalarda Sert Rüzgar: Dolar Tırmanışa Geçti! İşte 26 Ağustos 2025 Güncel Döviz Fiyatları - Resim : 2

26 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,0184 TL
Satış: 41,0272 TL

26 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,6867 TL
Satış: 47,8001 TL

26 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,2163 TL
Satış: 55,2851 TL

Fed Krizi Piyasaları Sarstı! Gram Altın Rekor Kırmaya HazırlanıyorFed Krizi Piyasaları Sarstı! Gram Altın Rekor Kırmaya HazırlanıyorEkonomi

Faiz Baskısı mı Başladı? Beyaz Saray’dan Fed'e Kritik ÇağrıFaiz Baskısı mı Başladı? Beyaz Saray’dan Fed'e Kritik ÇağrıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Faiz Baskısı mı Başladı? Beyaz Saray’dan Fed'e Kritik Çağrı Faiz Baskısı mı Başladı? Beyaz Saray’dan Fed'e Kritik Çağrı
Fed Krizi Piyasaları Sarstı! Gram Altın Rekor Kırmaya Hazırlanıyor Fed Krizi Altını Fırlattı! Yeni Rekorlar Geliyor
11 Milyon Euro Çöp Oldu! Sambacı Yıldız Fenerbahçe’de Top Oynamadan Takıma Veda Ediyor: Jose Mourinho Kapının Önüne Koydu Top Oynamadan Fenerbahçe'den Ayrılıyor
Araç Sahipleri Bayram Edecek! Benzin Ve Motorin Alımlarında 500 TL’ye Varan Dev İndirim: Tarihi Bitmeden Yetişen Depoları Bedavaya Fulleyecek Akaryakıt Alımlarında 500 TL’ye Varan Dev İndirim
ÇOK OKUNANLAR
Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü
Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor! Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor!