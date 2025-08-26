Piyasalarda Sert Rüzgar: Dolar Tırmanışa Geçti! İşte 26 Ağustos 2025 Güncel Döviz Fiyatları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve merkez bankalarının kararları, döviz piyasalarında yön arayışını sürdürürken Türkiye’den gelen ekonomik veriler de fiyatlamalarda etkisini gösteriyor. Son günlerde dar bantta dalgalanan kurlar, yeni haftanın ikinci gününde de benzer bir tablo çizdi.

Sabah saatlerinde dolar, Türk lirası karşısında sınırlı bir artış gösterirken, euro ve sterlin hafif düşüşle işlem görmeye başladı. Yatırımcılar, majör para birimlerindeki bu dalgalı seyrin gün boyu devam edip etmeyeceğini yakından izliyor.

PİYASALARDA DENGELİ GÖRÜNÜM

26 Ağustos 2025 Salı sabahı itibarıyla döviz cephesinde dengeli bir tablo öne çıkıyor. Dolar/TL sınırlı yükseliş kaydederken, euro ve sterlin tarafındaki zayıf seyir dikkat çekiyor. Küresel gelişmelerin yön belirleyici olduğu bu süreçte yatırımcıların gözü gün içinde açıklanacak yeni ekonomik verilerde olacak. İşte 26 Ağustos Salı güncel döviz kurları...

26 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,0184 TL

Satış: 41,0272 TL

26 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,6867 TL

Satış: 47,8001 TL

26 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,2163 TL

Satış: 55,2851 TL

Kaynak: Haber Merkezi