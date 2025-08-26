Sürücülere Kötü Haber! Benzine Yeni Zam Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanma ve döviz kurundaki artış, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son günlerde Brent petrolün varil fiyatında yaşanan yükseliş, pompa fiyatlarına zam olarak yansıdı.

BENZİNE GECE YARISI ZAMMI GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 26 Ağustos’u 27 Ağustos’a bağlayan gece benzine zam yapılacak. Benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruşluk bir artış bekleniyor. Yapılacak bu artışla birlikte bazı şehirlerde benzinin litresi yeniden 55 TL sınırına yaklaşacak.

26 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

26 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Türkiye’nin büyükşehirlerinde uygulanan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

· İstanbul’un Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 51 lira 63 kuruş, motorinin litresi 52 lira 15 kuruş, otogazın litresi ise 26 lira 51 kuruş seviyesinde.

· İstanbul’un Anadolu Yakası’nda ise benzin 51 lira 48 kuruştan, motorin 52 lira 3 kuruştan, otogaz ise 25 lira 88 kuruştan satılıyor.

· Başkent Ankara’da benzin 52 lira 41 kuruş, motorin 53 lira 9 kuruş, otogaz ise 26 lira 40 kuruş olarak raflara yansıyor.

· İzmir’de ise benzin 52 lira 73 kuruş, motorin 53 lira 43 kuruş, otogaz ise 26 lira 33 kuruştan satılmakta.

EN YÜKSEK FİYAT HAKKARİ’DE

Türkiye genelinde en pahalı akaryakıt, 26 Ağustos itibarıyla Hakkari'de satılıyor. Bu şehirde benzinin litresi 53 lira 88 kuruş, motorinin litresi ise 54 lira 61 kuruş olarak belirlendi. Yüksek lojistik maliyetler ve uzaklık gibi faktörler bu farkta etkili oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi