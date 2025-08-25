İstikbal Mobilya, Flaş Haber TV, Aydınlı Giyim Grubu... TMSF Milyarlık Şirketleri Satıyor! İhale Takvimi Netleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), eylül ayında farklı sektörlerden birçok şirket ve varlığı ihaleyle satışa sunacak. Flaş Haber TV, İstikbal Mobilya, Aydınlı Giyim ve Hes Kablo gibi dev markaların yanı sıra lüks araç, tekne ve taşınmazlar da alıcı bulacak.

DEV ŞİRKETLER İÇİN İHALE TAKVİMİ BELLİ OLDU

TMSF, kayyum olarak yönettiği şirketler ve varlıklar için eylül ayı boyunca peş peşe ihaleler düzenleyecek.

Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi hazır giyim sektörünün önemli markalarını barındıran Aydınlı Giyim Grubu: 23 Eylül, muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL

Hes Kablo: 9 Eylül, muhammen bedel 18 milyar 600 milyon TL

İstikbal Mobilya: 30 Eylül, muhammen bedel 12 milyar 500 milyon TL

Flash Haber TV: 17 Eylül, muhammen bedel 84 milyon TL

RHG Enertürk: 24 Eylül’de satışa çıkacak.

TEKSTİLDEN TEKNEYE, ARAÇTAN TAŞINMAZA

Fon’un satış listesinde sadece dev şirketler değil, farklı varlıklar da bulunuyor.

Özçay İplik Tekstil: 3 Eylül, muhammen bedel 37 milyon 300 bin TL

Kuzey Grubu’na ait lüks araçlar: 4 Eylül’de satışa sunulacak.

Karpuz Danışmanlık’a ait özel yapım tekne: 3 Eylül’de ihalede olacak.

Keö Prodüksiyon’a ait lüks araç: 5 Eylül’de satışa çıkacak.

TMSF mülkiyetindeki taşınmazlar: 12 Eylül’de alıcı bulacak.

Erta İnşaatçılık’a ait İstanbul’daki taşınmazlar: 5 Eylül’de ihale edilecek.

Canlı yayın aracı: 17 Eylül’de satışa sunulacak.

İHALELERDEN GELİR KAMUYA AKTARILACAK

TMSF, satışa çıkardığı şirket ve varlıkların ilanlarını Resmi Gazete, internet sitesi ve yüksek tirajlı gazeteler aracılığıyla duyuruyor. Muhammen bedeller, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı bağımsız değerleme raporları doğrultusunda belirleniyor. İhalelerden elde edilecek gelirler öncelikle kamu borçları ve işçi alacaklarının ödenmesinde kullanılacak.

Kaynak: AA