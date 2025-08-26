Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Nusret Yılmaz Gözaltına Alındı
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukat Nusret Yılmaz bu sabah gözaltına alındı. Yılmaz, Trabzon'dan İstanbul'a getiriliyor.
İBB’ye yönelik Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon’da gözaltına alındı. Yılmaz polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.
İmamoğlu'nun daha önce avukatı Mehmet Pehlivan da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
