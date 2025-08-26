Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Nusret Yılmaz Gözaltına Alındı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukat Nusret Yılmaz bu sabah gözaltına alındı. Yılmaz, Trabzon'dan İstanbul'a getiriliyor.

Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Nusret Yılmaz Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İBB’ye yönelik Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon’da gözaltına alındı. Yılmaz polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.

İmamoğlu'nun daha önce avukatı Mehmet Pehlivan da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu Bir Kez Daha Hastaneye GötürüldüEkrem İmamoğlu Bir Kez Daha Hastaneye GötürüldüGüncel
Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Lisans Diploması da İptal EdildiEkrem İmamoğlu'nun Yüksek Lisans Diploması da İptal EdildiSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Devlet Himayesinden Edebiyat Dünyasına: Rizeli Genç, Kitabını Bakan Göktaş'a Hediye Etti Devlet Himayesinden Edebiyat Dünyasına
Gündeme Bomba Gibi Düşen Taciz İddiası! Sunucu Hazal Eker Ünlü Oyuncuyu Hedef Aldı: Fotoğrafını Paylaşıp Yayınladı... Taciz İfşaları Peş Peşe Patladı
Milyonlarca Kullanıcısı Bulunuyordu: Canlı Görüntülü Görüşme Uygulamasına Türkiye’den Erişim Engeli Milyonlarca Kullanıcısı Vardı! Türkiye'de Engellendi
Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! Komedi Maskesi Düştü! 'İlişki Testi' Biletini Kesti Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! 'İlişki Testi' Biletini Kesti
ÇOK OKUNANLAR
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı
Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu
Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü