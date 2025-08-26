Devlet Himayesinden Edebiyat Dünyasına: Rizeli Genç, Kitabını Bakan Göktaş'a Hediye Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rize’de devlet himayesinde yetişen 23 yaşındaki Doğuşkan Yazıcı, hayat hikayesini kaleme aldığı “Gönderilemeyecek Mektup” adlı kitabını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a hediye etti.

Bakan Göktaş’ın Rize programı kapsamında bir araya geldiği Yazıcı, devletin kendisine uzattığı şefkatli eli unutmadığını söyledi. Çocuk evlerinde kaldığı yıllarda gördüğü sevgi ve ilginin hayatına yön verdiğini belirten Yazıcı, "Çocuk evlerinde bakıcı annelerin ve sorumlu öğretmenlerin bize gösterdiği sevgi ve sıcaklık, çocukluğumun eksik kalan parçalarını bir nebze de olsa tamamladı. Devletimiz, bizim gerçek ailemiz oldu. Bize bu imkanları sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siz bakanımıza ve devlet yetkililerimize çok teşekkür ederim. Devletimizin bizim üzerimizde çok emeği var.” dedi.

'TÜM ÇOCUKLAR İÇİN YAZDIM'

Yazıcı, kitabında devlet korumasında büyüyen çocukların iç dünyasını anlattığını ifade ederek, “Bu kitabı, sosyal hizmetler çatısı altında büyüyen tüm çocuklar adına yazdım. O sessiz yatakhanelerde geceyi bekleyen, bir yabancının içten anneliği ve bir devlet görevlisinin sıcak bakışıyla hayata bağlanan çocukların sesi oldum. Ben, bu hikayeyi içimde yıllarca taşıdım. Şimdi yalnızca kendim için değil, benim gibi büyüyen, aynı odalarda susan ama içinde kocaman hayaller saklayan tüm çocuklar için anlattım. Çünkü biliyorum ki, her çocuk bir yuvada doğmaz. Ama her çocuk sevgiyle büyümeyi hak eder. Bu satırlar, o sevgiyi arayanlara bir umut, bulanlara bir teşekkür, hala bekleyenlere bir cesaret olsun istedim. Sosyal hizmetler çatısı altında büyüyen, devletin korumasında yetişen çocuklar için bu hikâye, sadece bir umut değil, aynı zamanda bir kanıttır.” diye konuştu.

Genç yazarı tebrik eden Bakan Göktaş ise, Yazıcı’nın başarısının aynı durumdaki çocuklar için ilham kaynağı olduğunu belirtti. “Doğuşkan, hem eğitimini tamamlamış hem de mutlu bir yuva kurmuş. Şimdi de edebiyat dünyasına güzel bir eser kazandırmış. Kendisini yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.