'Geçen Yıl Olanlar Olmasın' Çabası... Harp Okullarının Mezuniyet Töreninde 'Teğmenler' Kararı
Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos'ta düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atıp kılıç çatması sonrası 5 teğmen ile 3 komutan TSK'dan ihraç edildi. Olay kamuoyunda büyük tepki çekerken, bu yıl yine 30 Ağustos'ta yapılacak mezuniyet töreninde benzer bir durum olmaması için olağanüstü "önlemler" alındı.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde birçok teğmenin "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı eşliğinde kılıç çatması Türkiye gündemine oturmuştu. Bu olay sonrası büyük bir tartışmanın başlaması ve teğmenlerin bazı kesimlerce hedef gösterilmesi sonrasında 5 teğmen ve teğmenlere engel olamadıkları iddiasıyla 3 komutan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.
Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre, bu yıl yine 30 Ağustos'ta yapılacak mezuniyet töreni öncesinde benzer bir durumun yaşanmaması adına Milli Savunma Üniversitesi tarafından sıra dışı önlemler alındı. Mezuniyet töreni için tören geçişinin tamamlanması ve stat dışına çıkmaları sonrasında teğmenlerin tekrar sahaya dönüp benzer davranışlarda bulunmasın, ayrıca akıllı telefon ve sosyal medya kullanımlarını da gözden geçirmeleri istendi.
MEZUNİYETTEN GÖRÜNTÜ ALINAMAYACAK
Törene katılacak aile mensuplarının sayısı sınırlandırıldı ve bunların verilecek kodla girmeleri kararlaştırıldı. Resmi tören bittikten sonra teğmenlerin, aileleriyle buluşmak için sahaya girmeleri ve görüntü almaları yasaklandı. Törenin ardından teğmenlerin kıyafetlerini taburda değil başka bir yerde değiştirecekleri, kıyafetlerini değiştirir değiştirmez de derhal okuldan ayrılmaları gerektiği ifade edildi.
TEĞMENLER OKULDAN ÇIKARILACAK
Diğer yandan bu yıl ilk kez yapılacak uygulama ile tören provalarının 28 Ağustos’ta sonlandırılmasının ardından teğmenler, 30 Ağustos'taki resmi törene kadar okuldan çıkarılacak. Bir başka deyişle tören öncesinde bir “vukuat” yaşanmaması için teğmenlerden iki günlüğüne başlarının çaresine bakmaları istenecek.
Kaynak: Müyesser Yıldız