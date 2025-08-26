İçişleri Bakanı Yerlikaya Duyurdu: Ankara'daki Trafik Magandaları Yakalandı

Altındağ’da trafikte bir aracın önünü kesip sürücüyü darbeden 4 şüpheli, Ankara Emniyeti tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda yaralanan vatandaşın tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan ve bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Olay, bir işyeri önünde gerçekleşmiş ve güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

4 MAGANDA YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Yerlikaya, şüphelilerin tamamının gözaltına alındığını ve olayda yaralanan vatandaşın hastanede tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Bakan, açıklamasında, "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı Gözaltı
