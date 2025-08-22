İstanbul'da Kadın Sürücüye Dehşeti Yaşatan Maganda Yakalandı!

İstanbul Eyüpsultan’da bir kadının önünü kesip aracına saldıran şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi "Gereği yapıldı" açıklamasıyla duyurdu.

İstanbul'da Kadın Sürücüye Dehşeti Yaşatan Maganda Yakalandı!
İstanbul Eyüpsultan’da trafikte kadın sürücünün önünü kesip aracına saldıran ve hakaretler yağdıran bir kişi sosyal medyada infial yarattı.

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyeti, kimliğini tespit ettiği şüpheli S.Y.’yi yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehir eşkıyalarına geçit yok" dedi.

Şüpheli, "Mala zarar verme", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. Bakan Yerlikaya, trafikte şiddet ve saygısızlığa karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.

Trafik Ali Yerlikaya İstanbul
