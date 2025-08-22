İstanbul'da Kadın Sürücüye Dehşeti Yaşatan Maganda Yakalandı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Eyüpsultan’da trafikte kadın sürücünün önünü kesip aracına saldıran ve hakaretler yağdıran bir kişi sosyal medyada infial yarattı.

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyeti, kimliğini tespit ettiği şüpheli S.Y.’yi yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehir eşkıyalarına geçit yok" dedi.

GEREĞİ YAPILDI- TRAFİK SALDIRGANI



Eyüpsultan’da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araçtan inerek diğer araca saldıran ve hakaretler eden bir şahsa ait görüntüler sosyal medyada yer almıştır.



🔻İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu… pic.twitter.com/2Ew8sz79tx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 22, 2025

Şüpheli, "Mala zarar verme", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. Bakan Yerlikaya, trafikte şiddet ve saygısızlığa karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.