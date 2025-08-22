Üşümezsoy'dan 'Adalar' Yalanması... Fay Ölü, İnanmayın!

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un Marmara’daki asıl riskin Adalar Fayı olduğuna dair açıklama yaptığı iddiası gündem oldu. ancak Üşümezsoy çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Üşümezsoy'dan 'Adalar' Yalanması... Fay Ölü, İnanmayın!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bugün bazı basın yayın organlarında Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un Marmara Bölgesi’nde artan deprem riskiyle ilgili yaptığı iddia edilen açıklamalar gündem oldu.

Haberde, Üşümezsoy’un özellikle Adalar Fayı'na dikkat çektiği ve bu hattın gelecekte büyük bir tehlike taşıdığı öne sürüldü. Ancak Üşümezsoy’dan yalanlama gecikmedi.

'HİÇBİR ALAKAM YOK'

X hesabından açıklama yapan Üşümezsoy, kendisine ait olduğu öne sürülen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Adalar Fayı, 10 milyon yıldan beri çalışmıyor. En az 5 milyon yıldır ölü bir fay. Bu konudaki internet haberleriyle hiçbir alakam yok. Öyle bir açıklamam olmadı."

Sındırgı ve İstanbul Depremini Bilmişti: Şener Üşümezsoy Riskli Fay Hattına Dikkat Çekip Uyardı: Yakın Tarihte Büyük Bir Deprem Yaşanacak!Sındırgı ve İstanbul Depremini Bilmişti: Şener Üşümezsoy Riskli Fay Hattına Dikkat Çekip Uyardı: Yakın Tarihte Büyük Bir Deprem Yaşanacak!Güncel

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Kritik Uyarı!Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Kritik Uyarı!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Şener Üşümezsoy
Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz, Geri Adım Atmayacağım’ Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz'
Benfica Gemileri Yaktı: Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor! Hayırlı Uğurlu Olsun Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor
219 Kişiye Mezar Olan Apartmanın Müteahhidi Serbest Bırakılmış! 219 Kişiye Mezar Olan Apartmanın Müteahhidi Serbest Bırakılmış!
'İkinci Seçil Erzan' Vakası Denilmişti... Bakın Gerçek Ne Çıktı! 'İkinci Seçil Erzan' Vakası Denilmişti... Bakın Gerçek Ne Çıktı!
İkinci Saat Vakası! Ebru Gündeş'in Eşi İfadesinde Ne Dedi, Selahattin Yılmaz'ı Nereden Tanıyor? İkinci Saat Vakası! Ebru Gündeş'in Eşi İfadesinde Ne Dedi?
Tunus Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yaptı! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Kritik Uyarı! ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
Sındırgı ve İstanbul Depremini Bilmişti: Şener Üşümezsoy Riskli Fay Hattına Dikkat Çekip Uyardı: Yakın Tarihte Büyük Bir Deprem Yaşanacak! Yakın Tarihte Büyük Bir Deprem Yaşanacak!
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet