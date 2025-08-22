Üşümezsoy'dan 'Adalar' Yalanması... Fay Ölü, İnanmayın!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bugün bazı basın yayın organlarında Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un Marmara Bölgesi’nde artan deprem riskiyle ilgili yaptığı iddia edilen açıklamalar gündem oldu.

Haberde, Üşümezsoy’un özellikle Adalar Fayı'na dikkat çektiği ve bu hattın gelecekte büyük bir tehlike taşıdığı öne sürüldü. Ancak Üşümezsoy’dan yalanlama gecikmedi.

'HİÇBİR ALAKAM YOK'

X hesabından açıklama yapan Üşümezsoy, kendisine ait olduğu öne sürülen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Adalar Fayı, 10 milyon yıldan beri çalışmıyor. En az 5 milyon yıldır ölü bir fay. Bu konudaki internet haberleriyle hiçbir alakam yok. Öyle bir açıklamam olmadı."

