İkinci Saat Vakası! Ebru Gündeş'in Eşi İfadesinde Ne Dedi, Selahattin Yılmaz'ı Nereden Tanıyor?

SEYHAN AVŞAR

Murat Özdemir ifadesine üzerine atılı suçlamayı reddederek başladı. Özdemir, “Ben yaklaşık 8 yıldır savunma sanayi alanında çalışmaktayım. Bu sektöre ilk girişim bundan yaklaşık 8 yıl önce yurt dışında savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalarla bağlantılarım olduğu için bu firmalar ile Milli Savunma Bakanlığı’nın Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünü irtibatlandırdım. Aralarında yapılan alım satımlar üzerinden komisyon alarak bu sektöre giriş yapmış oldum. Bu işten önce de kamu kurumlarına araç kiralama işi yapmaktaydım. Çok uzun yıllar Ankara da ikamet ettiğim için ve ailemin de bu tarz bağlantıları olduğu için yurt dışındaki savunma sanayi firmaları ile bağlantılarımı bu şekilde kurdum. Bir müddet bu şekilde komisyon üzerinden tarafları bir araya getirmek şeklinde çalıştıktan sonra sektörde yavaş yavaş adımı duyurmaya başladım” dedi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SORUSU

İfade tutanağından Savcılık makamının Murat Özdemir’e sorduğu sorular yer almadı. Sadece Özdemir’in yanıtlarına yer verildi. Özdemir, “Aziz İhsan AKTAŞ isimli şahsı tanımıyorum. Bugüne kadar kendisi ile herhangi bir ilişkim olmamıştır. Kendisinin verdiği beyan tarafıma okundu. Bu beyan hakkında herhangi bir bilgim yoktur” dedi.

‘SAATİN FOTOĞRAFINI BANA ATTI’

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz’ı ise tanıdığını belirten Özdemir, “Yılmaz isimli şahsı bundan yaklaşık 5 yıl kadar evvel eşi olan Nuray Yılmaz'ı tanımam sebebiyle tanırım. Nuray hanım kamu ihalelerine girip yol yapım işlerini üstlenmekteydi. Bu vesileyle kendisi ile tanıştım. Devamında ailecek bir tanışıklığımız oluştu. Ancak buna rağmen Selahattin Yılmaz ile sadece 3 kez tesadüfen otel ya da restoranlarda karşılaşmışlığımız oldu. Bu karşılaşmalarda yaklaşık 10-15 dk birlikte oturmuşluğumuz oldu. Kendisi ile telefonda da birkaç kez konuşmuşuzdur. Bunların birisi beğenmiş olduğum bir saatin fotoğraflarını bana atması, diğeri de işletmekte olduğu kafenin mülk sahibinin arkadaşım olması sebebiyledir. Bunlar haricinde kendisi ile telefonla da görüşmedim. Kendisine yazmış olduğum ‘... Abi 23:20 uçağına yer buldum. Size gelirsem uçağa yetişemem. Nasıl yapsak...’ şeklindeki mesajı ben atmış olabilirim. Ara sıra oturup sohbet etme isteği oluyordu. Ancak bazen işlerimin yoğunluğu sebebiyle bu oturmalar gerçekleşemiyordu. Bildiğim kadarıyla kendisinin de savunma sanayi alanında faaliyetleri vardı. Bunlara ilişkin benimle sohbet etmek istiyordu diye tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BENİMLE İRTİBATA GEÇTİ'

Savcılık makamının tutanakta yer almayan bir sorusuna ise Özdemir şu yanıtı verdi:

ASSAN isimli firmayı da savunma sanayi üzerine bir firma olması sebebiyle çok uzun zamandır bilirim. Benim yurt dışında bağlantı kurarak ayarladığım mühimmat alacak firmaları Assan firması ile görüştürüp komisyon alma usulü ile birçok teklif aldım. Ancak daha nihayete erdirilen bir alış satış sürecine Assan firması ile gerçekleştirmedim. Hatta güncel olarak bir ülkenin milli savunma bakanlığı benimle irtibata geçerek bir mühimmat almak istediler. Ben de bu hususta Assan isimli firmadan teklif aldım ve bunu kendilerine ilettim. Gerekli anlaşma sağlandı ve Assan isimli firmaya kapora ödemesi de yapıldı. Ancak kendilerine tanınan sürede biraz aşma gerçekleşti bu sebeple sözleşme askıda olarak beklemektedir. Yapmış olduğum ticari faaliyet dışında Assan isimli firma ile herhangi bir bağlantım bulunmamaktadır. Sonuç olarak bana sorulan tüm sorulara cevap verdim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Kaynak: Haber Merkezi