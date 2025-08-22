Ebru Gündeş Yine Tutturamadı! Rıza Sarraf'tan Sonra... Yeni Eşi Murat Özdemir de Gözaltında

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yasa dışı yollarla delmekle suçlanan Rıza Sarraf boşandıktan sonra kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile evlenen sanatçı Ebru Gündeş yine aradığını bulamadı. Gündeş’in eşi Özdemir dün Acarkent’te bulunan villasında gözaltına alındı. Özdemir’in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Özdemir bugün adliyeye sevk edildi.

Ebru Gündeş Yine Tutturamadı! Rıza Sarraf'tan Sonra... Yeni Eşi Murat Özdemir de Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Bu soruşturma kapsamında dikkat çeken bir isim daha gözaltına alındı. Sanatçı Ebru Gündeş’in kendisinden 12 yaş küçük eşi, iş insanı Murat Özdemir dün villasından gözaltına alındı. Özdemir’in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı öğrenilirken, Özdemir’in talimat doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerine çöktüğü iddia edildi. Özdemir bugün adliyeye sevk edildi.

RIZA SARRAF NE YAPMIŞTI?

Rıza Sarraf, asıl adıyla Reza Zarrab, İran asıllı bir iş insanı olarak Türkiye’de önce magazin dünyasıyla, ardından yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla tanındı. 1983 Tebriz doğumlu Sarraf, 2000’li yıllarda Türkiye’ye gelerek Royal Denizcilik ve Royal Holding üzerinden altın ticareti, denizcilik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdi. 2010’da şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenen Sarraf, eşine aldığı lüks hediyelerle sıkça gündeme geldi. Ancak rüşvet ve kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alınan Sarraf, 70 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Şubat 2014’te tahliye edildi.

Sarraf’ın asıl uluslararası yankı uyandıran olayı, 19 Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde, İran’a yönelik ABD ambargosunu delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmasıyla başladı. New York’ta görülen davada 75 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalan Sarraf, 2017’de savcılıkla anlaşarak itirafçı oldu ve Halkbank yöneticisi Hakan Atilla davasında tanıklık yaptı.

Rıza Sarraf'ın son hali

2018’de kefaletle serbest bırakılan Sarraf’ın, 2021’de adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği ve ABD’de lüks bir yaşam sürerek binicilik merkezi işlettiği ortaya çıktı. Miami’de 1.5 milyon dolara ev aldığı, Next Level adlı bir şirketle at yarışlarına katıldığı ve sosyal medyada işini tanıttığı belirtildi. Halkbank’ın avukatı, Sarraf’ın “zengin ve ünlü bir yaşam tarzı” sürdürdüğünü, düşük profilli bir hayat yaşamadığını savundu.

Türkiye’de ise Sarraf’ın mal varlıklarına 2017’de “casusluk” soruşturması kapsamında el konuldu; ancak eşi Ebru Gündeş’in mal varlığı, evlilik sözleşmesi nedeniyle bu karardan etkilenmedi. Sarraf’ın 2023’te Hadise ile ilişki yaşadığı iddiaları da magazin gündemine bomba gibi düştü, ancak bu konuda Gündeş sessizliğini korudu.

Ebru Gündeş
