İş İnsanı Halit Yukay'dan Günlerdir İz Yok! Sır Kayboluşta Flaş Gelişme... Yattaki İzde Çarpıcı İpucu

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanan ‘Graywof’ yatıyla ilgili soruşturmada, kuru yük gemisi ‘Arel 7’deki boya ve çarpma izlerinin yatla örtüştüğü ortaya çıktı. İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları sürerken, geminin kaptanı tutuklu.

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında 5 Ağustos 2025’te parçalanmış halde bulunan ‘Graywof’ adlı yata çarpan kuru yük gemisiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Bursa Adli Tıp Kurumu’nun raporu, yatta bulunan boya izlerinin, ‘Arel 7’ adlı kuru yük gemisindeki boyayla eşleştiğini ortaya koydu. Ayrıca gemide tespit edilen çarpma izlerinin de yatla örtüştüğü belirlendi. Olayda kaybolan ünlü iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

İş İnsanı Halit Yukay'dan Günlerdir İz Yok! Sır Kayboluşta Flaş Gelişme... Yattaki İzde Çarpıcı İpucu - Resim : 1

Olay, 4 Ağustos 2025’te Yalova’dan yola çıkan ‘Graywof’ adlı yatın, bir gün sonra Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında, çimento taşıyan ‘Arel 7’ adlı kuru yük gemisinin kaptanı C.T., ‘taksirle ölüme sebep olmak’ şüphesiyle 7 Ağustos’ta gözaltına alınmış, ancak mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine 10 Ağustos’ta İstanbul’da yeniden gözaltına alınan 61 yaşındaki kaptan, bu kez tutuklandı.

İş İnsanı Halit Yukay'dan Günlerdir İz Yok! Sır Kayboluşta Flaş Gelişme... Yattaki İzde Çarpıcı İpucu - Resim : 2

KAPTANIN İFADESİ ÇELİŞKİLİ

Kaptan C.T., mahkemedeki savunmasında çarpışmayı fark etmediğini iddia etti. Olay sırasında vardiyasının 16.30’da başladığını, yardımcılarının 17.00’de yemeğe indiğini belirten C.T., “Marmara Adası’nı geçmiştik. Birden bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim. Sağımda ve solumda tahta parçaları gördüm, can simidi fark ettim. Ne olduğunu anlamadım, gemiyle geri döndüm ama benimle ilgili olmadığını düşünerek yoluma devam ettim. Şirket yetkilisini arayıp durumu anlattım, alakamız olmadığını söyledim. Normalde Sahil Güvenlik’e bilgi verilir, ama o anki psikolojimle düşünemedim. Çarpışma olduğunu anlamadım, ses de duymadım” dedi.

İş İnsanı Halit Yukay'dan Günlerdir İz Yok! Sır Kayboluşta Flaş Gelişme... Yattaki İzde Çarpıcı İpucu - Resim : 3

Ancak Adli Tıp raporu, kaptanın iddialarını çürüttü. Gemideki boya ve çarpma izlerinin, parçalanan yatla eşleşmesi, olayın bir kaza olmadığını ve geminin yata çarptığını kesinleştirdi. Soruşturma kapsamında, kaptanın ihmali veya olayın kasıtlı olup olmadığı detaylı bir şekilde inceleniyor.

İş İnsanı Halit Yukay'dan Günlerdir İz Yok! Sır Kayboluşta Flaş Gelişme... Yattaki İzde Çarpıcı İpucu - Resim : 4

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Halit Yukay’ın kaybolduğu olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Yatın parçalanmış halde bulunması, olayın vahametini gözler önüne sererken, Yukay’ın akıbeti belirsizliğini koruyor.

Kaynak: İHA

Halit Yukay kayıp Balıkesir
