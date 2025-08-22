Memurların Yürüyüşüne Polis Engeli, Sendika Genel Merkezi Polis Ablukası Altında

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Cumhurbaşkanlığına yürüme kararı almasının ardından, sendikanın genel merkezinin önü polis ablukasına alındı. Memurların yürüyüşüne izin verilmiyor.

Son Güncelleme:
Memurların Yürüyüşüne Polis Engeli, Sendika Genel Merkezi Polis Ablukası Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmazken, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Cumhurbaşkanlığına yürüme kararı aldı.

Konfederasyonun bu kararının ardından genel merkez binası polis ablukasına alındı. Memurların 14.00’te başlaması planlanan yürüyüşüne izin verilmedi.

Polis ile yürütülen müzakereler sonrasında konfederasyon üyelerinin yürüyüşüne izin verilmedi. Konfederasyon üyelerinin Cumhurbaşkanlığı'na yürüme talebiyle 1 saatlik oturma eylemi başlattığı bildirildi.

Birgün'ün aktardığına göre, polis ablukası altında bir konuşma yapan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Biz önceki yıllarda düzenlenen tiyatronun figüranı olmayacağız dedik. Karşımızda bulunan işveren heyeti şunu söylüyor; Bizim umurumuzda değilsiniz" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: AA

Etiketler
Memur Zam
Son Güncelleme:
İzmir Menderes'te Orman Yangını İzmir Menderes'te Orman Yangını
Araç İçinde Kavurucu Sıcaklara Son: Arabanızı Tek Bir Yöntemle Buzhaneye Çevirin Araç İçinde Kavurucu Sıcaklara Son: Arabanızı Tek Bir Yöntemle Buzhaneye Çevirin
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet
Türkiye’den 110 Milyarlık Tarihi Adım! Avrasya'nın Kalbine Uzanan Hat: Zengezur Koridoru... 5,5 Milyon Yolcuya Kapı Açacak Türkiye’den 110 Milyarlık Tarihi Adım! Avrasya'nın Kalbine Uzanan Hat: Zengezur Koridoru
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar