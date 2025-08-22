Memurların Yürüyüşüne Polis Engeli, Sendika Genel Merkezi Polis Ablukası Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmazken, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Cumhurbaşkanlığına yürüme kararı aldı.

Konfederasyonun bu kararının ardından genel merkez binası polis ablukasına alındı. Memurların 14.00’te başlaması planlanan yürüyüşüne izin verilmedi.

Polis ile yürütülen müzakereler sonrasında konfederasyon üyelerinin yürüyüşüne izin verilmedi. Konfederasyon üyelerinin Cumhurbaşkanlığı'na yürüme talebiyle 1 saatlik oturma eylemi başlattığı bildirildi.

Birgün'ün aktardığına göre, polis ablukası altında bir konuşma yapan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Biz önceki yıllarda düzenlenen tiyatronun figüranı olmayacağız dedik. Karşımızda bulunan işveren heyeti şunu söylüyor; Bizim umurumuzda değilsiniz" ifadelerini kullandı.

