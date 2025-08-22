İzmir, Antalya ve Çanakkale'de Kabus Bitmiyor! Yine Orman Yangını Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin yeni kabusu haline gelen orman yangınlarının biri sönerken bir yenisi başlıyor. İzmir, Antalya, Çanakkale’de çıkan orman yangınları yürekleri yeniden ağza getirdi. Geçen haftalarda alevlere teslim olan 3 ilde yangını söndürme çalışmaları hız kazandı.

İzmir Menderes’te alevleri söndürme çalışmaları sürerken, çıkan orman yangının sebebi de belli oldu. Yangının sebebinin kaynak makinesi olduğu ortaya çıktı.

İzmir Menderes'te orman yangını

3 GÖZALTI

Daha önce de benzer sebeplerle birçok yangın çıktığı bilinirken, yangınla ilgili hobi bahçesinde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hobi bahçesinde bulunan 3 kişi yangına ilişkin gözaltına alındı.

ANTALYA

Antalya'da Manavgat Gençler Mahallesi ile Namaras Mahalleleri arasında Seki mevkii olarak adlandırılan bölgede ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına 4 helikopter, Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş Ormsn İşletme Müdürlüklerine ait arazözker, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş birimlerine ait itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

İZMİR

İzmir'in Menderes ilçesinde Çile Mahallesi'nde bugün saat 12.45 te yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

SEBEBİ 'KAYNAK MAKİNESİ'

Orman yangında alevlerin bir hobi bahçesinden çıktığını belirledi. Hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, daha sonra da ormanlık alana yayıldığı ortaya çıktı. Kaynak yapan M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

Çakaltepe muhtarı Güven Yılmaz, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

'BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA'

Yılmaz “Şükür ev yangını olmadı. Onun için huzurluyuz yani. Herhangi bir vatandaşımızın zararı yok ama ormanlarımız gitti. Buna önlem alsak daha iyi olur aslında. Köylülerim de gördüğünüz gibi komple burada. Canla başla müdahale ediyoruz" dedi.

Çanakkale Gelibolu'da orman yangını

ÇANAKKALE

İzmir’in ardından alevlerin yükseldiği bir diğer il de Çanakkale oldu. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına havadan 5 uçak, 5 helikopter karadan ise 49 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araçlar ve 163 personelle müdahale ediliyor.

VALİ TORAMAN’DAN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, son durumu şöyle anlattı: "Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir.

