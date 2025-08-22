TBMM’de Değişim Vakti... Meclis Tadilata Girdi

TBMM Genel Kurulu’nun tatile girmesinin arkasından Meclis binasında tadilat ve temizlik işleri başladı. Basın toplantı salonundaki tadilat ve temizlik işleri nedeniyle açıklamalar da dışarıda Basın Kapısı önündeki alanda yapılıyor.

TBMM Genel Kurulu'nun 21 Temmuz Pazartesi günü başladığı tatil 1 Ekim'e kadar devam edecek. Tatil sebebiyle idari personelin çoğunluğunun da izin kullanmaları dolayısıyla ara sıra gelen ziyaretçilerin dışında TBMM binası genelinde sakin bir ortam hakim.

Ancak terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler çerçevesinde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5 Ağustos'ta başlayan çalışmalarının olduğu günler TBMM'de hareketlilik yeniden başladı. Komisyon, Genel Kurul Salonu'nun bulunduğu binadan farklı bir binadaki Tören Salonu'nda çalışmalarını gerçekleştiriyor.

TBMM’de Değişim Vakti... Meclis Tadilata Girdi - Resim : 1

BASIN AÇIKLAMALARI DIŞARIDA YAPILIYOR

TBMM'de tatil dönemlerinde yapılan rutin tadilat ve temizlik işleri de başladı. Bu kapsamda Genel Kurul salonunun yanında bulunan basın toplantılarının düzenlendiği salonda tadilat yapılıyor. Toplantı salonundaki kürsünün karşı cephesinde yer camlar filmli camlarla değiştirilecek. Salonda badana boya yapılacak, yerler cilalanacak, avizeler silinecek, koltuklar yıkanacak. Ayrıca, toplantı salonunun bulunduğu Basın Koridoru'ndaki halılar yıkanacak ve yerlere cila yapılacak.

Basın toplantı salonunda yaklaşık iki hafta sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle basın açıklamaları, bina dışında Basın Kapısı olarak adlandırılan alanda düzenleniyor. Bu amaçla alana iki büyük güneş şemsiyesi ve altına kürsü yerleştirildi.

TBMM’de Değişim Vakti... Meclis Tadilata Girdi - Resim : 2

Yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'e kadar başta Genel Kurul salonu olmak üzere kulisler ve toplu kullanılan diğer alanlarda detaylı temizlik yapılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

