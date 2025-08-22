AFAD ve Kandilli Duyurdu: Bingöl'de Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi Bingöl'de deprem olduğunu duyurdu. Saat 12.30 kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Merkez üssü Solhan ilçesi olan sarsıntının derinliği ise 17.67 kilometre.

