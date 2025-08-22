AFAD ve Kandilli Duyurdu: Bingöl'de Deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bingöl'de saat 12.30'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü ise Solhan ilçesi.

AFAD ve Kandilli Duyurdu: Bingöl'de Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi Bingöl'de deprem olduğunu duyurdu. Saat 12.30 kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Merkez üssü Solhan ilçesi olan sarsıntının derinliği ise 17.67 kilometre.

