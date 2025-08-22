Türkiye’den 110 Milyarlık Tarihi Adım! Avrasya'nın Kalbine Uzanan Hat: Zengezur Koridoru... 5,5 Milyon Yolcuya Kapı Açacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli bugün atıldı.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı temel atma töreni

TEMEL ATILDI

Hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Zengezur Koridoru'nun asli parçalarından biri olacağını işaret etti.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı için dua edildi

"AVRASYA'NIN GELECEĞİNE DAMGA VURUYORUZ”

Hat için daha önce 2,4 milyar euro dış kredi sağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, hattın Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacağını söyledi. Bakan Uraloğlu “Sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Son siyasi gelişmeler de Türkiye'nin kilit noktasını teşkil ettiği Orta Koridor'un stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu işaret eden Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un önemini vurguladı.

“ALTIN BİR ÇAĞ BAŞLATACAK”

Bu projenin uluslararası barış ve refah için bir yol haritası olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu “Zengezur Koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecektir. Başta Orta Koridor'un paydaşı olan ülkeler olmak üzere küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır” dedi.

5,5 MİLYON YOLCU

224 kilometre uzunluğundaki Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edileceğini belirten Bakan Uraloğlu “Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hattımız; 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez ile bir mühendislik harikası olacaktır” diye belirtti.

"ÖNEMLİ BİR KALKINMA HAMLESİ"

Tarihi projenin temeli atılmadan önemli bir mesaj da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı, projenin Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni ederek “Bu hat köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir” diye vurguladı.

