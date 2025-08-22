Türkiye’den 110 Milyarlık Tarihi Adım! Avrasya'nın Kalbine Uzanan Hat: Zengezur Koridoru... 5,5 Milyon Yolcuya Kapı Açacak

Küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacağı öngörülen, yatırım bedeli 110 milyar olan tarihi proje Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı ile Zengezur Koridoru'nun temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya’nın geleceğine ışık tutacak proje için “Bu hat köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir” mesajını verdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli bugün atıldı.

Türkiye’den 110 Milyarlık Tarihi Adım! Avrasya'nın Kalbine Uzanan Hat: Zengezur Koridoru... 5,5 Milyon Yolcuya Kapı Açacak - Resim : 1
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı temel atma töreni

TEMEL ATILDI

Hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Zengezur Koridoru'nun asli parçalarından biri olacağını işaret etti.

Türkiye’den 110 Milyarlık Tarihi Adım! Avrasya'nın Kalbine Uzanan Hat: Zengezur Koridoru... 5,5 Milyon Yolcuya Kapı Açacak - Resim : 2
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı için dua edildi

"AVRASYA'NIN GELECEĞİNE DAMGA VURUYORUZ”

Hat için daha önce 2,4 milyar euro dış kredi sağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, hattın Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacağını söyledi. Bakan Uraloğlu “Sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz” dedi.

Türkiye’den 110 Milyarlık Tarihi Adım! Avrasya'nın Kalbine Uzanan Hat: Zengezur Koridoru... 5,5 Milyon Yolcuya Kapı Açacak - Resim : 3
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Son siyasi gelişmeler de Türkiye'nin kilit noktasını teşkil ettiği Orta Koridor'un stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu işaret eden Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un önemini vurguladı.

“ALTIN BİR ÇAĞ BAŞLATACAK”

Bu projenin uluslararası barış ve refah için bir yol haritası olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu “Zengezur Koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecektir. Başta Orta Koridor'un paydaşı olan ülkeler olmak üzere küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır” dedi.

Türkiye’den 110 Milyarlık Tarihi Adım! Avrasya'nın Kalbine Uzanan Hat: Zengezur Koridoru... 5,5 Milyon Yolcuya Kapı Açacak - Resim : 4

5,5 MİLYON YOLCU

224 kilometre uzunluğundaki Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edileceğini belirten Bakan Uraloğlu “Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hattımız; 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez ile bir mühendislik harikası olacaktır” diye belirtti.

"ÖNEMLİ BİR KALKINMA HAMLESİ"

Tarihi projenin temeli atılmadan önemli bir mesaj da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı, projenin Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni ederek “Bu hat köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir” diye vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler
Iğdır Abdulkadir Uraloğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan Zengezur Koridoru
Son Güncelleme:
Metin Şentürk'ün En Acı Günü! 11 Aydır Kanserle Savaşan Kardeşi Hayatını Kaybetti Metin Şentürk'ün En Acı Günü
Benfica Gemileri Yaktı: Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor! Hayırlı Uğurlu Olsun Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor
TBMM’de Değişim Vakti... Meclis Tadilata Girdi TBMM’de Değişim Vakti... Meclis Tadilata Girdi
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Bingöl'de Deprem Bingöl'de Korkutan Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar