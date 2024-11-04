Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş Konseri Talimatı: Teftiş Başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konser için Ebru Gündeş’e 69 milyon lira ödeyeceği iddiaları sosyal medyada tepki çekmişti. Belediye tek bir konsere verildiği iddia edilen 69 milyon liranın, 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan tüm Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin masrafını kapsadığını açıklamıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.

ABB, Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ebru Gündeş konseriyle ilgili teftiş başlatıldığını ve şu ana kadar organizasyon firmasına ödeme yapılmadığını bildirdi.

'EBRU GÜNDEŞ'E ÖDEME YAPILMADI'

ABB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır."