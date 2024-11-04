Yayınevleri Birleşti, YAYDER Yola Çıkıyor

Türkiye yayıncılık dünyasında önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlayan Yayıncılar Derneği (YAYDER), iş birliği ve dayanışma ekseninde sektörel sorunlara çözüm üretmek amacıyla kuruldu. Yayıncılar ve yayın emekçileri arasındaki dayanışmayı artırmayı hedefleyen YAYDER, özellikle fuar organizasyonlarında karşılaşılan haksızlıklara karşı durmayı ilke edinmiş durumda. Dernek, bu doğrultuda, yayıncıların haklarını koruma misyonunu üstlenerek kamu kurumlarıyla iş birliği yapmayı, kültürel etkileşimi güçlendirecek etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.

YAYDER’in öncelikleri arasında yalnızca sektörel sorunların çözümü değil, kültürel faaliyetlerin geniş kitlelere ulaştırılması da yer alıyor. Fuarlarda yazarlarla okurları bir araya getirecek etkinlikler düzenleyerek, edebiyatın toplumsal etkisini artırmak isteyen dernek; yazar buluşmaları ve imza günleri gibi etkinliklerle yayıncılığı ticari kaygıların ötesine taşıma çabasında. Böylelikle, okuyucuların yazarlarla daha yakın ilişkiler kurması sağlanarak edebiyatın toplumda daha derin bir etki bırakması amaçlanıyor.

Derneğin Yönetim Kurulu’nda Ali Avcu başkanlık görevini üstlenirken, Orhan Şahin sekretarya, Yeliz Eren sayman, Tezcan Çaltık başkan yardımcılığı görevlerini yürütüyor. Yönetim kurulu üyeleri arasında Ayhan Çoban, İbrahim Çakır ve Tuncay Öztürk de bulunuyor. Yönetim, yayıncılıkla ilgili stratejik kararlarda dayanışma ve iş birliği ilkelerini gözeterek sektördeki sorunlara çözümler üretmeye odaklanacak.

YAYDER ayrıca dijitalleşme sürecinde zorluk yaşayan küçük yayınevlerine destek sunmayı ve dijital çözümler geliştirmeyi de hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda yürütülecek projeler ile küçük yayınevlerinin sektörde daha güçlü bir yer edinmesi sağlanacak.

YAYDER’in, yayıncılık sektörünün yaşadığı zorlukları gündeme taşıması ve çözüm arayışlarını geniş bir perspektiften ele alarak sektörün geleceğine katkı sağlaması bekleniyor.