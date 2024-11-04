Güngören'den Esenyurt'a Destek: Belediye Meclisi'nde Oturma Eylemi

Güngören Belediyesi CHP'li Meclis üyeleri kayyım atamasına ve Esenyurt'taki polis müdahalesini protesto etmek için oturma eylemi başlattı.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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Güngören'den Esenyurt'a Destek: Belediye Meclisi'nde Oturma Eylemi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyım atanması üzerine başlayan eylemler devam ediyor. Bugün CHP Esenyurt İlçe Binası önünde nöbet başlatılırken, Güngören Belediyesi Meclis üyelerinden de destek geldi. Güngören Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri 1 günlük oturma eyleme başlattı.

Güngören'den Esenyurt'a Destek: Belediye Meclisi'nde Oturma Eylemi - Resim : 1

'KAYYIMLARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

CHP Güngören Grup Başkanvekili Ergün Edepali Gerçek Gündem'e yapılan açıklamada "Güngören Belediye Meclisi'nde kayyum atamaları, Esenyurt Belediyesi'nde bugün yaşanan gelişmeler, partimizin isminin grup odasından indirilmesi, meclis üyelerimizin zorla belediye binasından çıkarılmasını protesto etmek için bir günlük oturma eylemi başlattık. Belediyeler halka ait yerlerdir. Atanmış kayyımların iradesine boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güngören'den Esenyurt'a Destek: Belediye Meclisi'nde Oturma Eylemi - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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