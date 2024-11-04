Kayyım Protestolarını Görüntüleyen Gazeteye Polis Baskını! Muhabir Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı'nın DEM Partili Batman Belediyesi'ne kayyım atamasının ardından partililer, belediye binası önünde sloganlar atarak protesto düzenledi. Kalabalığa biber gazı ile müdahale eden polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öte yandan protesto gösterilerini görüntüleyen Batman Sonsöz Gazetesi Haber Ofisi polis tarafından basıldı. Ekibin görüntü almasını engellemeye çalışan polis ekipleri, gazetenin muhabiri Serhat Aslan'ı gözaltına aldı.

O anlar ofisteki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.