Kağıthane Belediyesi Meclisi'nde Kayyım Atanmasına Tepki Arbedeye Dönüştü: 2 CHP'li Belediye Meclis Üyesi Yaralandı

CHP'li üyelerin belediyelere kayyım atanmasına yönelik kınama metni kavgaya sebep oldu. Kağıthane Belediye Meclisi toplantısında AKP ve MHP sıralarından CHP'lilere su şişesi fırlatılmasıyla başlayan gerginlik arbedeye dönüştü. Çıkan olaylarda CHP'li iki belediye meclisi üyesi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın kayyum uygulamalarına yönelik tepkiler devam ederken, İstanbul'daki 38 ilçe belediyesinde CHP'li üyeler ortak kınama metnini okudu. Kağıthane Belediye Meclisi'nde ortak metnin okunduğu sırada AKP ve MHP sıralarından CHP'li meclis üyelerine su şişesi atılmasıyla arbede çıktı. Kavgaya ve saldırıya dönüşen arbedede CHP'li meclis üyeleri Soner Berberoğlu ile Çetin Özcan yaralandı, Grup Başkanvekili Vural Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu bazı CHP'liler de darp edildi.

Kağıthane Belediyesi Meclisi'nde Kayyım Atanmasına Tepki Arbedeye Dönüştü: 2 CHP'li Belediye Meclis Üyesi Yaralandı - Resim : 1

Arbedenin büyümesi sonucu Kağıthane Belediyesi zabıtaları, mecliste gözlemci olarak bulunan ve herhangi bir slogan atmadan ellerindeki dövizleri kaldıran CHP Kağıthane Gençlik Örgütü üyelerine de saldırdı. Olay daha sonra belediye bahçesine taştı. Gerginlik sırasında CHP'liler "Hak, hukuk, adalet", "Terörist değil vatandaşız" şeklinde slogan attı.

Kağıthane Belediyesi Meclisi'nde Kayyım Atanmasına Tepki Arbedeye Dönüştü: 2 CHP'li Belediye Meclis Üyesi Yaralandı - Resim : 2

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan meclis üyelerinin tedavileri devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi'nde Yeni Kayyım Kararı: Belediye Meclisi Askıya AlındıEsenyurt Belediyesi'nde Yeni Kayyım Kararı: Belediye Meclisi Askıya AlındıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP MHP AKP Kağıthane Kayyım
Son Güncelleme:
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış ve Kar Geliyor Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış ve Kar Geliyor
35 Yıllık Şarküterici Sırrını Açıkladı: 1 Kaşık Koyunca Bile Zeytinlerin Küflenmesini Bıçak Gibi Kesiyor 35 Yıllık Şarküterici Sırrını Açıkladı: 1 Kaşık Koyunca Bile Zeytinlerin Küflenmesini Kesiyor
Eski AKP'li Vekilden Kayyım Tepkisi: 'Artık Tamamen Siyaseti Bırakıyorum' Eski AKP'li Vekilden Kayyım Tepkisi
Spor Yapmadan 8 Ayda Nasıl 33 Kilo Verdiğini Açıkladı: Meğer Sadece Bunu Yapmış Spor Yapmadan 8 Ayda Nasıl 33 Kilo Verdiğini Açıkladı: Meğer Sadece Bunu Yapmış