Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış ve Kar Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre; Sakarya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Ardahan, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresun ve Trabzon'da sağanak yağış bekleniyor. Bolu, Artvin, Van ve Rize'de ise yağışların kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/saat) bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sisli olması tahmin ediliyor.
AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
VAN -1°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde güney ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu