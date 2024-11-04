Eski AKP'li Vekilden Kayyım Tepkisi: 'Artık Tamamen Siyaseti Bırakıyorum'

Eski AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. Çamuroğlu, "Bu devlete karşı seçim kazanılamaz. Artık tamamen siyaseti bırakıyorum. İşimiz Allah’a kaldı" dedi.

Eski AKP'li Vekilden Kayyım Tepkisi: 'Artık Tamamen Siyaseti Bırakıyorum'

İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Esenyurt Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne kayyım atamasına eski AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu'ndan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çamuroğlu, şu ifadeleri kullandı:

'BU DEVLETE KARŞI SEÇİM KAZANILAMAZ'

"Ben artık siyasetten bir çözüm beklemiyorum. Seçimler Rusya seçimlerine döndü. Bu devlete karşı seçim kazanılamaz. Artık tamamen siyaseti bırakıyorum.

Eski AKP'li Vekilden Kayyım Tepkisi: 'Artık Tamamen Siyaseti Bırakıyorum' - Resim : 1

'İŞİMİZ ALLAH'A KALDI'

Bundan sonra edebiyat ve tarihle uğraşacağım. Bir de sevgili hayvanlarla. Kısacası işimiz Allah’a kaldı."

Eski AKP'li Vekilden Kayyım Tepkisi: 'Artık Tamamen Siyaseti Bırakıyorum' - Resim : 2

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